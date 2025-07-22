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TUSAŞ ve MİRAS'tan Hava Platformlarında Modernizasyon İçin Stratejik İşbirliği

TUSAŞ ve MİRAS, hava platformlarında modernizasyon amacıyla kapsamlı işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:37
TUSAŞ ve MİRAS'tan Hava Platformlarında Modernizasyon İçin Stratejik İşbirliği

TUSAŞ ve MİRAS’tan Hava Platformlarında Modernizasyon Alanında Stratejik İşbirliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayii Şirketi ile geniş kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı. Bu önemli adım, her iki ülkenin savunma sanayisi kabiliyetlerini daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

İmzalanan protokol, hava platformlarında modernizasyon çalışmalarını kapsayarak, Türk ve Azerbaycan savunma güçlerinin işbirliğini güçlendirecek. Bu tür stratejik ortaklıklar, her iki ülkenin hava savunma sistemlerini ve operasyonel kabiliyetlerini geliştirme hususunda büyük bir öneme sahip.

MİRAS, Azerbaycan'ın savunma sanayisinde önemli bir aktör olarak, Türk savunma sanayi ile işbirliği yaparak, teknolojik yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Bu işbirliği ile birlikte, hem ürün geliştirme hem de mühendislik alanında yeni fırsatlar yaratılması bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Fuar kapasamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayii Şirketi, savunma ve havacılık alanında kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı.

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