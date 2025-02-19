TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a Resen Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:20
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a Resen Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Soruşturma

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin olarak resen soruşturma başlatıldı. Turan, 13 Şubatta yaptığı konuşmada bazı soruşturmalar ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle savcılık tarafından hedef alındı.

Yasal İfadelere Yönelik Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan'ın ifadelerinin, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarına dayanak oluşturduğunu belirtti. Başsavcılık, bu durumda Turan'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı olduğuna ve kamu barışını bozma potansiyeline sahip olduğuna karar verdi.

Ayrıca, daha önce aynı suçlardan sorgulanan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile birlikte Turan'ın ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi. Bu kapsamda, Turan ve Aras İstanbul Adliyesi'ne doğru götürülüyor.

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