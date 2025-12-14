DOLAR
Tuz Gölü'nde Kuraklık Alarmı: Flamingolar Gelmiyor

Tuz Gölü'ndeki kuraklık ve 90 yılda %85 küçülme, su seviyesinin düşmesiyle flamingoların üreme alanını kaybetmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:24
Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ını karşılayan ikinci büyük gölde ekosistem tehlikede

Tuz Gölü, Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin tuz ihtiyacının %402. Gölü olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su çekilmeleri bölgedeki canlı yaşamını olumsuz etkiledi.

Her yıl binlerce flamingonun kuluçkaya yattığı ve yavru flamingoların yetiştiği Tuz Gölü, küçülme ve su seviyesindeki azalma nedeniyle artık flamingolar tarafından tercih edilmiyor. Suların çekilmesi, doğal yaşam alanlarının daralmasına ve üreme faaliyetlerinin kesintiye uğramasına neden oldu.

Geçtiğimiz ay Tuz Gölü'nün 90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit ettiklerini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, küçülmeyle birlikte flamingoların da Tuz Gölü'ne gelmediğini söyledi.

Tayfun Aydın şu değerlendirmeyi yaptı: Tuz Gölü flamingoların kışlak alanlarıdır. Doğu’dan Batı’ya göç ederken kış aylarının başında Tuz Gölü’ne gelirler. Yumurtlamalarını, çoğalmalarını burada yaparlar. Daha sonra buradan Batı’ya doğru göç ederler. Ancak flamingolar eskisi kadar artık gelmiyorlar. Çünkü su seviyesi düştü, alan daraldı. Bunun en önemli önlemi buradaki su seviyesini korumak

Uzmanlar ve yerel yetkililer, Tuz Gölü'ndeki su seviyesinin korunması ve ekosistemin yeniden canlandırılması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde bölgenin hem biyolojik çeşitliliği hem de tuz üretimine bağlı ekonomik değerleri tehlikeye girebilir.

