Tuz Gölü'nün pembe görünümü şaşırtıyor!

Tuz Gölü'nün pembe renge bürünmesinin nedeni, içerisinde yaşayan alglerin ve bakterilerin sıcak yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için ürettikleri renkli maddelerdir. Özellikle yüksek sıcaklık ve tuz seviyesinin arttığı dönemlerde, bu mikroorganizmalar gölün suyunu kırmızı veya pembe tonlara dönüştürüyor.





MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER GÖLÜN RENGİNİ ETKİLİYOR

Göl, yaz aylarının ardından hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artmasıyla tekrar eski beyaz renkli haline dönüşüyor. Bu dönemde alglerin ve bakterilerin üretimi azalıyor ve göl, doğal beyazımsı tonuna geri dönüş yapıyor. Doğa tutkunları için bu dönemler, gölün farklı renklerdeki evrimini gözlemlemek için en uygun zamanlar arasında yer alıyor.