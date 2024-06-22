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Tuz Gölü'nün pembe görünümü şaşırtıyor!

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Tuz Gölü, şaşırtıcı bir dönüşüm geçiriyor. Aksaray, Konya ve Ankara illerinin sınırları içinde yer alan göl, son zamanlarda suyun içindeki algler ve bakterilerin etkisiyle pembe bir renge büründü. Bu doğal olay, gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 11:18
Tuz Gölü'nün pembe görünümü şaşırtıyor!

Tuz Gölü'nün pembe renge bürünmesinin nedeni, içerisinde yaşayan alglerin ve bakterilerin sıcak yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için ürettikleri renkli maddelerdir. Özellikle yüksek sıcaklık ve tuz seviyesinin arttığı dönemlerde, bu mikroorganizmalar gölün suyunu kırmızı veya pembe tonlara dönüştürüyor.

pembe tuz gölü

MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER GÖLÜN RENGİNİ ETKİLİYOR

Göl, yaz aylarının ardından hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artmasıyla tekrar eski beyaz renkli haline dönüşüyor. Bu dönemde alglerin ve bakterilerin üretimi azalıyor ve göl, doğal beyazımsı tonuna geri dönüş yapıyor. Doğa tutkunları için bu dönemler, gölün farklı renklerdeki evrimini gözlemlemek için en uygun zamanlar arasında yer alıyor.

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