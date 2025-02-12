Tuzla'da Bakımda Yanan Kargo Gemisi Hasar Gördü

Tuzla'da Bakım Sırasında Yangın Çıktı

Tuzla'da, Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Bölgesi'nde bakım aşamasındaki bir kargo gemisi yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenememiştir.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Olayın hemen ardından, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar Tespiti ve Soğutma Çalışmaları

Yangın sonucu gemide hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri gemi üzerindeki soğutma çalışmalarına devam etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları, olası daha büyük bir felaketin önüne geçmek için titizlikle sürdürüldü.

Tuzla'da, tersanede bakım sırasında yanan kargo gemisinde hasar meydana geldi. Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Bölgesi'nde bakımı yapılan kargo gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da, tersanede bakım sırasında yanan kargo gemisinde hasar meydana geldi. Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Bölgesi'nde bakımı yapılan kargo gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.