Tuzla’da CHPli aday mazbatasını yarın alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi mazbata töreninde, Tuzla’da seçilen CHPli aday Eren Ali Bingöl’e mazbatanın neden hala verilmediğini sormuştu. Tuzla’daki eski belediye başkanının 2 Nisan günü 62 milyonluk ihale yaptığını ifade eden İmamoğlu, durumun araştırılması için göreve gelir gelmez İBB müfettişlerini görevlendirdiğini duyurmuştu.

Gelen son dakika bilgilerine göre, Tuzla Belediye Başkanlığı seçimlerinde yüzde 11 farkla önde olan CHPli aday Eren Ali Bingöl’e yarın mazbatası verilecek.