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Tuzla'da Çocuğa Saldıran Sanığa Yakalama Kararı

Tuzla'da oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan sanık için yakalama kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:26
Tuzla'da Çocuğa Saldıran Sanığa Yakalama Kararı

Tuzla'da Oyun Oynayan Çocuğa Saldırı

Tuzla'da, 7 yaşındaki çocuğa yönelik saldırıda bulunduğu belirlenen 19 yaşındaki sanık için önemli bir gelişme yaşandı.

Tutuklama Kararı ve Tahliye Süreci

Olayda, 6 Ekim'de bir alışveriş merkezinin otoparkında 7 yaşındaki B.E.A'ya şiddet uygulayan A.K, 8 Ekim'de güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın sonucunda, A.K. 9 Ekim'de "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkeme Kararları ve İtiraz Süreci

Hazırlanan iddianame, Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, 21 Ekim'de adli kontrol şartıyla A.K'nın tahliye edilmesine karar verildi. Ancak, sosyal medyada olayın görüntülerinin paylaşılması sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu tahliye kararına itiraz etti.

Tutuklamaya Yönelik Yeni Karar

İtirazı değerlendiren mahkeme, sanık A.K. hakkında tutuklamaya yönelik bir yakalama kararı çıkardı. Bu durumda, olayın yankıları ve güvenlik güçlerinin attığı adımlar hâlâ gündemde yer alıyor.

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