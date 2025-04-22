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Tuzla'da İnşaat Alanında Beton Pompası Düşmesi: 2 İşçi Yaralandı

Tuzla'daki inşaat alanında beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Birinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:32
Tuzla'da İnşaat Alanında Beton Pompası Düşmesi: 2 İşçi Yaralandı

Tuzla'da İnşaat Kazası: İki İşçi Yaralı

Tuzla'da yer alan fabrika inşaatında meydana gelen üzücü bir olayda, üzerlerine beton pompası düşen iki işçi yaralandı.

Olayın Detayları

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında, beton dökme işlemi sırasında beton pompası işçilerin üzerine devrildi. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine inşaat bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu

İtfaiye ekipleri, yaralı işçileri bulundukları yerden kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralı işçiler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildiren yetkililer, kazanın sebebinin araştırılacağını açıkladı.

Tuzla'da, fabrika inşaat alanında üzerlerine beton pompası düşen 2 işçi yaralandı.

Tuzla'da, fabrika inşaat alanında üzerlerine beton pompası düşen 2 işçi yaralandı.

Tuzla'da, fabrika inşaat alanında üzerlerine beton pompası düşen 2 işçi yaralandı.

Tuzla'da, fabrika inşaat alanında üzerlerine beton pompası düşen 2 işçi yaralandı.

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