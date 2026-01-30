Tuzla Mekan Palmiye Yenilendi — 1 Şubat'ta Yeniden Açılıyor

Tuzla Mekan Palmiye yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor

Tuzla Belediyesince baştan sona yenilenen Tuzla Mekan Palmiye, modernize edilen yapısı ve yeni hizmet anlayışıyla yeniden kapılarını açıyor. İç ve dış mekan düzenlemeleri, yeni oturma alanları, güçlendirilen hijyen standartları ile mutfak ve servis alanlarının yenilenmesiyle tesis çağdaş standartlara kavuşturuldu.

Tesisin yenilenme kapsamı

Yapılan çalışmalar kapsamında iç ve dış mekân düzenlemeleri, yeni oturma alanları, güçlendirilen hijyen standartları ve mutfak ile servis alanlarının modernizasyonu ön plana çıktı. Tesis, çağdaş bir sosyal donatı alanı olarak yeniden tasarlandı.

Mercan Sahili ve halk plajı

Mercan Sahili’nde yürütülen düzenleme çalışmalarıyla bölgedeki halk plajı yeniden hizmete açıldı; iskele çevresinde yapılan çevre düzenlemeleriyle sahil hattının sosyal ve kamusal değeri artırıldı. Bu düzenlemelerle sahil, sadece bir kıyı hattı olmaktan çıkarılarak yaşayan ve değer üreten bir kamusal alana dönüştürüldü.

Açılış bilgileri

Çalışmaları tamamlanan Tuzla Mekan Palmiye, 1 Şubat Pazar günü saat 14.30'da, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün katılımıyla düzenlenecek törenle yeniden hizmete açılacak.

Menü ve hizmetler