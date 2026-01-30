Tuzla Mekan Palmiye Yenilendi — 1 Şubat'ta Yeniden Açılıyor

Tuzla Belediyesi tarafından yenilenen Tuzla Mekan Palmiye, modern yapısı ve geliştirilmiş hizmet anlayışıyla 1 Şubat’ta yeniden hizmete giriyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:38
Tuzla Mekan Palmiye yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor

Tuzla Belediyesince baştan sona yenilenen Tuzla Mekan Palmiye, modernize edilen yapısı ve yeni hizmet anlayışıyla yeniden kapılarını açıyor. İç ve dış mekan düzenlemeleri, yeni oturma alanları, güçlendirilen hijyen standartları ile mutfak ve servis alanlarının yenilenmesiyle tesis çağdaş standartlara kavuşturuldu.

Tesisin yenilenme kapsamı

Yapılan çalışmalar kapsamında iç ve dış mekân düzenlemeleri, yeni oturma alanları, güçlendirilen hijyen standartları ve mutfak ile servis alanlarının modernizasyonu ön plana çıktı. Tesis, çağdaş bir sosyal donatı alanı olarak yeniden tasarlandı.

Mercan Sahili ve halk plajı

Mercan Sahili’nde yürütülen düzenleme çalışmalarıyla bölgedeki halk plajı yeniden hizmete açıldı; iskele çevresinde yapılan çevre düzenlemeleriyle sahil hattının sosyal ve kamusal değeri artırıldı. Bu düzenlemelerle sahil, sadece bir kıyı hattı olmaktan çıkarılarak yaşayan ve değer üreten bir kamusal alana dönüştürüldü.

Açılış bilgileri

Çalışmaları tamamlanan Tuzla Mekan Palmiye, 1 Şubat Pazar günü saat 14.30'da, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün katılımıyla düzenlenecek törenle yeniden hizmete açılacak.

Menü ve hizmetler

Restoran menüsünde balık ürünleri uygun fiyatlarla sunulacak; balık çorbası'ndan uskumru'ya, karides salatası'ndan istavrit'e kadar çeşitli deniz ürünleri yer alıyor. Ayrıca Tuzla Mekân İskele Kafe'de çay, kahve ve meşrubat servisi yapılırken, haftanın belirli günlerinde nikâh hizmeti de verilmeye devam ediyor.

Başkan Bingöl'ün değerlendirmesi

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl projeye ilişkin şunları ifade etti: “Bu bölgede yaptığımız yatırımlarla Mercan Sahili’ni yalnızca bir kıyı hattı olmaktan çıkararak, yaşayan ve değer üreten bir kamusal alan haline getirdik. Halk plajını yeniden hizmete açarak her gün ortalama bin 500 komşumuzun güvenle ve konforla faydalanabildiği bir sosyal alan oluşturduk. İskele ve çevresindeki düzenlemelerle hem günlük kullanım hem de nikâh hizmetleri gibi özel anlar için nitelikli alanlar kazandırdık”.

Bingöl, ayrıca şunları vurguladı: “Uzun süredir yıpranmış durumda olan bu yapıyı baştan sona ele aldık. İç ve dış mekânları yeniledik, mutfağı güncel sağlık ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde modernize ettik. Palmiye’yi sadece yenilemedik, sahil hattında yürüttüğümüz planlı dönüşümün son halkasını tamamladık. Tuzla’da kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz”.

Halk plajı kapasitesi

Tuzla Belediyesine ait halk plajı, 2024 yılında yeniden hizmete açılmış olup yaklaşık bin 500 kişilik kapasite ile yaz sezonu boyunca ailelerin ve bireylerin güvenle faydalanabildiği bir sosyal alan olmayı sürdürüyor.

