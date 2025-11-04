TYB İstanbul, Yazar Recep Seyhan'ı Anma Programıyla Andı

Ömrünü edebiyata, düşünceye ve genç kuşakların yetişmesine adayan Yazar Recep Seyhan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.

Açılış ve selamlama konuşmaları

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış ve selamlama konuşmalarını yazarın eşi Sadiye Seyhan, talebesi Şair Kadir Ünal ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptı.

Mahmut Bıyıklı: "Edebiyatın gücüne inanan bir isim"

Mahmut Bıyıklı, Recep Seyhan'ın Türk edebiyatındaki yerini ve genç kuşaklar üzerindeki etkisini vurguladı. Bıyıklı şöyle dedi: "Edebiyat neşesini her daim üzerinde taşıyan Recep Seyhan, kalemiyle olduğu kadar şahsiyetiyle de genç kuşaklara örnek olmuş bir isimdir. Onun hikâyeleri, insanın iç dünyasına, vicdanına ve hakikat arayışına ayna tutar. Klasiklerle çağdaş insan arasındaki köprüleri kurabilen ender yazarlardandır. Eserleriyle bize sadece hikâye anlatmaz; bizi kendimizle yüzleştirir, içimize bakmamızı sağlar. O edebiyatın gücüne inandığı için son nefesine kadar okumak ve yazmaktan vazgeçmedi. Edebiyat yapma gibi hastalıklı bir bakış açısının olduğu toplumda inadına edebiyat diyenlerden oldu. TYB İstanbul olarak, Recep Seyhan gibi kalemlerin hatırasını yaşatmak bizim kültürel vazifemizdir."

Prof. Dr. Şaban Sağlık: "Unutulmadıkça yaşamaya devam eder"

Prof. Dr. Şaban Sağlık, Nurettin Topçu'nun "İnsanlar ölünce unutulmazlar; unutulunca ölürler" sözünü hatırlatarak, Recep Seyhan'ın fikirleri, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Film gösterimi ve değerlendirmeler

Anma programında, yazarın bir hikâyesinden uyarlanan "Sariç" adlı kısa film gösterildi. Gösterimin ardından Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Yazar Şadi Oğuzhan, Seyhan’ın edebiyat dünyasındaki yeri ve bıraktığı izler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel: "Edebiyat, insanın aynasıdır"

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, edebiyatın insanı yansıttığını vurgulayarak şunları paylaştı: "Cemil Meriç, Mağaradakiler kitabının başında Horatius’un ünlü Hicivler’inden bir alıntı yapar: 'Quid rides? De te fabula narratur' - Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikayen! ... Recep Seyhan’ın inmiş olduğu derinliklerden insanı anlamaya dair inciler derlemeye çalıştım. Ancak bizler, sanatçıların indiği o sonsuz enginliğe mutlak şekilde erişemeyiz. Onun, insanı anlama, keşfetme ve anlatma adına hikmetin uçsuz bucaksız deryasından devşirdiği hakikatleri anlayacak o büyük yorumcuya denk gelmesini kalben temenni ediyorum."

Ödüller sahibini buldu

Anma programı kapsamında, Taşova Dernekler Federasyonu katkılarıyla düzenlenen Recep Seyhan Hikaye yarışmasının ödülleri takdim edildi. Federasyon Başkanı Ahmet Usta, ödül töreninde bu geleneği sürdüreceklerini ve yazarın eserlerine ile edebi mirasına sahip çıkacaklarını belirtti.

