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TZOB Başkanı Bayraktar'dan Yangınlara Dikkat: 'Yüzde 80’i İnsan Kaynaklı'

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal yangınların önlenmesi için toplumsal bilince vurgu yaptı ve yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 09:38
TZOB Başkanı Bayraktar'dan Yangınlara Dikkat: 'Yüzde 80’i İnsan Kaynaklı'

TZOB Başkanı Bayraktar'dan Tarımsal Yangınlar Üzerine Açıklama

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda kuraklık ve yangın riski konularında toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Trakya’daki ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin yaşandığını ve tarihin en büyük zirai don olayının görüldüğünü belirtti.

Yangın Riskinin Artışı

Yangın riski her geçen gün giderek büyüdüğünü ifade eden Bayraktar, “Yangınlarda sıcaklık artıyor, nem değeri düşüyor. Rüzgarla birleşince önüne geçmek mümkün olmuyor. Tekirdağ’dan Çanakkale’ye uzanan yangınlar yaşandı. Cam parçalarının bile optik etkiyle yangına yol açabildiği bir ortamdayız. Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı. Bu nedenle toplumsal bilinç şart. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor.” dedi.

Trakya’nın Tarımsal Üretim Gücü

Konuşmasında Trakya’nın tarımsal üretim gücüne de değinen Bayraktar, Türkiye’de yağlı tohumlar arasında ayçiçeğinin ilk sırada yer aldığını ifade etti. Ayçiçeği üretiminin yaklaşık %35’inin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan sağlandığını belirten Bayraktar, kuraklık nedeniyle üretim rakamlarında bir düşüş yaşandığını aktardı.

Toplantı Sonrası Geri Dönüş

Toplantının ardından Bayraktar, bölgedeki ziraat odası başkanlarının talep ve önerilerini dinleyerek, bu konudaki çalışmalara yön verecek önemli bilgiler aldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Lüleburgaz Ziraat Odası...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığında Trakya’daki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Lüleburgaz Ziraat Odası...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığında Trakya’daki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.

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