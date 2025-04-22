TZOB Başkanı Bayraktar, Niğde ve Kırşehir'deki Zirai Dondan Etkilenen Bahçeleri İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde ve Kırşehir'de zirai dondan etkilenen bahçelerde önemli incelemelerde bulundu. Niğde'nin Sazlıca beldesinde elma ve şeftali bahçelerini ziyaret eden Bayraktar, üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen bölgeleri gezdiklerini ve Niğde'nin elma üretiminin önemine vurgu yaptı. Niğde için elmanın, Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Burada elmaların bir kısmı da ihracata gidiyor. Niğde, 600 bin tonun üzerinde üretim yapıyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda yüzde 90'ın üzerinde elma bahçelerinde zarar görünüyor. Bu çok önemli bir rakam. Bu mevsim kaymalarını bundan sonra da yaşayacağız gibi görünüyor. İlkbaharda maalesef kışı yaşadık. İklim değişikliği ve mevsimsel kaymalar, tarım sektörünü ocak ayından beri vurmaya ve etkilemeye başladı."

Kırşehir'de Ceviz Bahçeleri İncelemesi

Bayraktar, daha sonra Kırşehir'e geçerek kent merkezinde zirai dondan etkilenen yaklaşık 200 ceviz ağacının bulunduğu bahçeyi inceledi. Üreticilerle de görüşen Bayraktar, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Bayraktar, "Ocak ve şubat ayında yağış bekledik ama kurak geçti. Mart ayında yağış bekledik ama beklediğimizi alamadık. Nisan ayını dört gözle bekledik çünkü gelecek olan yağışlar, hububat üretimi ve yeraltı sularının beslenmesi ve barajdaki su seviyelerinin artması açısından önemliydi. Nisan yağışları bizi mutlu etti ama beklemediğimiz bir olayla karşılaştık" dedi.

Sahada yaptıkları gözlemler sonucu birçok üründe ciddi zararlar olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Özellikle ceviz bahçelerinde çok ciddi bir don olayı ve yanma var" ifadelerini kullandı. Bayraktar, bu tür afetlerin TARSİM'in (Tarım Sigortaları Havuzu) ne kadar önemli bir kuruluş olduğunu gösterdiğini belirterek, sahada üreticiye katkı sağlamanın önemine değindi.

Bayraktar'a Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, ilçe ziraat oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler eşlik etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde ve Kırşehir'de zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde ve Kırşehir'de zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu.