TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'tan 'Milli Seferberlik' Çağrısı: Çevre Kirliliğine Ağır Yaptırım Talebi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'tan Çevre İçin "Milli Seferberlik" Çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temiz çevre ve su kaynaklarının korunması için milli seferberlik başlatılması gerektiğini belirtti. Bayraktar, "İçtiğimiz suya, solduğumuz havaya kadar karışan zehirli atıkları çevreye bırakanlara karşı ağır yaptırımlar ve caydırıcı cezalar uygulayalım" dedi.

İklim Değişikliği, Kuraklık ve Artan Kirlilik Tehdidi

Bayraktar, iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Artan kirliliğin ve azalan yağışların tarımsal üretim ile canlı yaşamını tehdit ettiğini vurgulayan Bayraktar, bilimsel çalışmaların ilerleyen yıllarda 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı yaşayacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

Her geçen yıl nüfus artışının etkisiyle kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığını belirten Bayraktar, "Ülkemizde insan eliyle su kaynaklarımıza zarar veriliyor. Kuraklık yaşadığımız ve suya ihtiyacımızın her geçen gün arttığı bu dönemde mevcut su kaynaklarımızın korunması hayati önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mudurnu Çayı Olayı ve Yasal Süreç

Bayraktar, Mudurnu Çayı'nın zehirli fabrika atıklarıyla kirletilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü, olay nedeniyle hayvanların zehirlendiğini ve tarım topraklarının kirlendiğini söyledi. Sakarya Nehri üzerinden denize ulaşan zehirli suların deniz yaşamını da olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Olay sonrası gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını belirten Bayraktar, bölgeye zehirli atıklarını bırakan firmanın yasal şartları sağlayana kadar kapatıldığını ve başka bir firmaya da idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynakları Korumak Milli Bir Mesele

Bayraktar, kaynakları korumanın milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Mudurnu Çayı'nda yaşanan bu üzücü olayın bir daha tekrarlanmaması için sorunu kalıcı olarak çözmek zorundayız. Sahip olduğumuz doğal zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyorsak çevre sorunlarını öncelikli ve ulusal bir mesele haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

Bayraktar, denetimlerin sıkılaştırılmasını, kirletenlere karşı ağır ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi. Ayrıca, konunun Cumhurbaşkanı'na bir mektupla iletildiğini ve kalıcı yaptırımlar talep edildiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde de girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Sonuç olarak: Bayraktar, temiz hava, su ve toprak için ulusal çapta seferberlik çağrısı yaparak çevreyi korumanın yaşamı korumak anlamına geldiğini vurguladı.