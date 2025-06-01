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TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Kuraklık Uyarısı: Türkiye Su Fakiri Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çankırı'da kuraklık ve zirai don nedeniyle zarar gören tarım arazilerini ziyaret etti ve önemli uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:56
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Kuraklık Uyarısı: Türkiye Su Fakiri Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden Kritik Açıklama

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı'nın Germece köyünde kuraklıktan etkilenen tarım arazilerini ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Kuraklık ve Don Olaylarının Tarıma Etkisi

Bayraktar, kuraklığın, zirai donun, dolunun ve zaman zaman meydana gelen sel felaketleri ile tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini ifade etti. Özellikle son zamanlarda 65 ilde don felaketi yaşandığını belirten Bayraktar, “Başta meyve olmak üzere birçok ürün %90 oranında zarar gördü,” dedi.

Çankırı'da Durumun Ciddiyeti

Çankırı'daki durumu değerlendiren Bayraktar, “Bugün Çankırı'dayız ve buradaki ürünler, özellikle meyveler, %90 oranında zarar gördü. Bunun yanı sıra, kuraklık tehlikesi de hububat üretimimizi olumsuz etkiliyor. Arpa tarlasında gözlemlediğimiz gibi ürünlerimiz tamamen yok olmuş durumda,” diye ekledi.

Geleceğe Yönelik Endişeler

Bayraktar, daha büyük bir tehlikenin Türkiye'yi beklediğini belirterek, “Yapılan çalışmalar, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin su fakiri bir ülke olacağını gösteriyor. Kişi başı su tüketim miktarı 2030 sonrası 1000 metreküpün altına düşecek,” dedi. Bu durumun sadece tarımsal üretimi etkilemeyeceğini, tüm ülkede yaşayan bireyleri de olumsuz yönde etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Çiftçiler İçin Umut

Bayraktar, bazı bölgelerde kuraklıktan ötürü buğday rekoltesinin beklenenin altında kalacağını vurguladı. Çiftçilerin maliyet artışlarını da göz önünde bulundurarak Toprak Mahsulleri Ofisi ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. “Hasat yeni başladı. İnşallah bu sene tatmin edici bir fiyat verilirse, çiftçimiz memnun olur,” ifadelerinde bulundu.

Çiftçilerle Yüz Yüze Görüşmeler

Konuşmasının ardından, kuraklık nedeniyle verim alamayan bir çiftçi ekili tarlasını sürerken, Bayraktar Çankırı Ziraat Odası Başkanlığına geçerek Başkan Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanlarıyla görüşmeler yaptı. Daha sonra Eldivan ilçesinde dondan etkilenen kiraz ve meyve bahçelerini inceledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı merkeze bağlı Germece...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı merkeze bağlı Germece köyünde ve Eldivan ilçesinde kuraklık ile don felaketinden etkilenen tarla ve bahçelerde inceleme yaparak çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı merkeze bağlı Germece...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çankırı merkeze bağlı Germece köyünde ve Eldivan ilçesinde kuraklık ile don felaketinden etkilenen tarla ve bahçelerde inceleme yaparak çiftçilerin sorunlarını dinledi.

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