UAEA Başkanı Grossi'ye "tehdit" Nedeniyle Avusturya'dan Özel Polis Koruması

Avusturya, nereden geldiği teyit edilemeyen 'tehdit' nedeniyle UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye özel polis koruması tahsis etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:20
UAEA Başkanı Grossi'ye "tehdit" Nedeniyle Avusturya'dan Özel Polis Koruması

UAEA Başkanı Grossi'ye Avusturya'dan Özel Polis Koruması

Yetkili Açıklaması ve Medya İddiaları

Avusturya hükümetinin, nereden geldiği bilinmeyen tehdit nedeniyle UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye özel polis koruması tahsis ettiği bildirildi.

UAEA Sözcüsü Fredrik Dahl, AA muhabirinin, genel merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UAEA ile ilgili sorusuna yazılı yanıt vererek, Avusturya'nın Grossi'ye özel polis koruması sağladığını ancak "tehdidin nereden geldiğini teyit edemediklerini" ifade etti.

Wall Street Journal'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Grossi'nin "İran'ın tehdidi" sonrası haftalardır 24 saatlik koruma altında tutulduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Grossi'ye yönelik bir tehdit bilgisi aldığı için Avusturya İstihbarat Teşkilatı'nın UAEA Başkanını koruması için ülkenin en seçkin birimini görevlendirdiği kaydedildi.

