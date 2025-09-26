UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali Yakınında Dron Düşürüldü

UAEA, Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne 800 metre mesafede bir dronun düşürüldüğünü, 22 dron gözlemlendiğini ve nükleer güvenliğe doğrudan etki olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:21
UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali Yakınında Dron Düşürüldü

UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Güney Ukrayna Nükleer Santrali çevresinde bir dronun düşürüldüğünü ve yerel saatle 01.00 civarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Olayın ayrıntıları

UAEA'nın resmi internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, sahadaki UAEA ekibinden alınan bilgilere göre dronun santrale yaklaşık 800 metre uzaklıkta düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, dün gece geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde toplam 22 dron gözlemlendiği ve bazı dronların tesise yarım kilometre kadar yaklaştığı kaydedildi.

UAEA ekibinin düştüğü bildirilen noktayı incelediği ve yüzeyde yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde ve 1 metre derinliğinde bir çukur tespit ettiği aktarıldı. Ayrıca yakınlardaki metal yapıların şarapnel parçaları nedeniyle hasar gördüğü ve çarpma alanı yakınındaki araç camlarının kırıldığı bildirildi. Kurum, bu olayın şu an için nükleer güvenlik üzerinde doğrudan bir etki yaratmadığını vurguladı. Olayda herhangi bir can kaybı da yaşanmadı.

UAEA Başkanı Grossi'nin uyarısı

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha insansız hava araçları nükleer santrallere çok yakın uçarak nükleer güvenliği tehlikeye atıyor. Neyse ki, dün geceki olay Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Her iki tarafa da tüm önemli nükleer tesislerin çevresinde askeri olarak azami itidal göstermeleri çağrısında bulunmaya devam ediyorum."

Zaporijya Nükleer Santrali'nde durum

Açıklamada ayrıca, Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaşın başlamasından bu yana 10. kez tüm dış güç kaynağını kaybettiği hatırlatıldı. Santralin ihtiyaç duyduğu elektriği 48 saatten fazla bir süredir acil durum dizel jeneratörlerinden sağladığı, radyasyon seviyelerinin ise normal düzeyde seyrettiği bildirildi.

UAEA, tüm taraflara nükleer tesislerin güvenliğini riske atmayacak şekilde hareket etme çağrısını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
2
Fidan: Erdoğan-Trump Washington Zirvesi 'Son Derece Verimli ve Başarılı'
3
ABD Büyükelçisi Barrack: Erdoğan-Trump Görüşmesi "Destansı"
4
Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü Etkinliği Düzenledi
7
İzmir Gaziemir'de Kamyonet Bariyerlere Çarptı: 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim