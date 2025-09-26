UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Güney Ukrayna Nükleer Santrali çevresinde bir dronun düşürüldüğünü ve yerel saatle 01.00 civarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Olayın ayrıntıları

UAEA'nın resmi internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, sahadaki UAEA ekibinden alınan bilgilere göre dronun santrale yaklaşık 800 metre uzaklıkta düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, dün gece geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde toplam 22 dron gözlemlendiği ve bazı dronların tesise yarım kilometre kadar yaklaştığı kaydedildi.

UAEA ekibinin düştüğü bildirilen noktayı incelediği ve yüzeyde yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde ve 1 metre derinliğinde bir çukur tespit ettiği aktarıldı. Ayrıca yakınlardaki metal yapıların şarapnel parçaları nedeniyle hasar gördüğü ve çarpma alanı yakınındaki araç camlarının kırıldığı bildirildi. Kurum, bu olayın şu an için nükleer güvenlik üzerinde doğrudan bir etki yaratmadığını vurguladı. Olayda herhangi bir can kaybı da yaşanmadı.

UAEA Başkanı Grossi'nin uyarısı

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha insansız hava araçları nükleer santrallere çok yakın uçarak nükleer güvenliği tehlikeye atıyor. Neyse ki, dün geceki olay Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Her iki tarafa da tüm önemli nükleer tesislerin çevresinde askeri olarak azami itidal göstermeleri çağrısında bulunmaya devam ediyorum."

Zaporijya Nükleer Santrali'nde durum

Açıklamada ayrıca, Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaşın başlamasından bu yana 10. kez tüm dış güç kaynağını kaybettiği hatırlatıldı. Santralin ihtiyaç duyduğu elektriği 48 saatten fazla bir süredir acil durum dizel jeneratörlerinden sağladığı, radyasyon seviyelerinin ise normal düzeyde seyrettiği bildirildi.

UAEA, tüm taraflara nükleer tesislerin güvenliğini riske atmayacak şekilde hareket etme çağrısını yineledi.