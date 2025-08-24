DOLAR
UAEA: Kursk Nükleer Güç Santrali'nde radyasyon normal, yangın kontrol altına alındı

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:47
Ajansın açıklaması ve gelişmeler

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın Kursk Nükleer Güç Santrali yakınlarında bildirilen yangına ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

UAEA, santral yakınlarındaki radyasyon seviyesinin normal olduğunu doğruladı.

Açıklama, UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapıldı. Beyanata göre Rus makamları, santraldeki yardımcı transformatörün hasar gördüğünü ve bunun sonucunda reaktör ünitesi gücünün azaldığını bildirdi.

Yetkililer ayrıca çıkan yangının söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin bulunmadığını aktardı.

UAEA'nın yürüttüğü izleme çalışmaları da ajans tarafından teyit edildi; ölçümler sonucunda radyasyon seviyesinin normal olduğu belirtildi.

Olayla ilgili haberler uluslararası basında bu sabah yer aldı.

