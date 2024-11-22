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UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran'a Yönelik Sert Karar

UAEA Yönetim Kurulu, İran karşıtı karar tasarısını kabul ederek uluslararası kamuoyunda kritik bir adım attı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 04:41
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 04:41
UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran'a Yönelik Sert Karar

UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran’a Yönelik Sert Karar

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan İran karşıtı karar tasarısını yaptığı oylama ile kabul etti.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'ndeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Yönetim Kurulu'nda geç saatlerde yapılan oylamanın sonuçlarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ulyanov, İran karşıtı karar tasarısının 19 evet, 12 çekimser ve 3 hayır oyuyla geçtiğini ifade etti.

Tasarının, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulduğunu belirten Ulyanov, Rusya, Çin ve Burkina Faso gibi ülkelerin tasarıya karşı oy kullandığını vurguladı.

İran’ın Taahhütleri Ön Planda

Karar tasarısında, Nükleer Silahları Önleme Anlaşması (NPT) kapsamındaki Güvence Denetimi Anlaşması çerçevesinde İran yönetiminden taahhütlerini yerine getirmesi istendi. Özellikle, Ajansa bildirilmeyen iki bölgede tespit edilen antropojenik kökenli uranyum parçacıkları üzerindeki durumun aydınlığa kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

Aynı zamanda, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl nitelikte olduğuna dair güvence sağlamak amacıyla uygulanan Güvence Denetimi Anlaşması doğrultusunda, Ajansın mevcut çalışmalarının güçlü bir şekilde desteklendiği belirtilmiştir.

Denetim Süreci ve Uygunsuzluklar

Karar metninde, İran’ın daha önce kabul edilen kararları yerine getirmediği hususlarına da dikkat çekildi. Güvence Denetimi Anlaşması’nda belirtilen yükümlülüklere uyulmaması, Ajansın 2019’dan bu yana bu ülkede bulunan nükleer malzeme üzerinde yaşadığı denetim zorluklarını artırdığı savunuldu.

Özellikle, İran’da Ajansa bildirilmeyen noktalardaki nükleer malzeme ile ilgili aydınlatıcı adımların atılması talep edildi. Bu durum, İran’ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası güvenlik açısından yarattığı endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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