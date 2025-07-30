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Üç Akademisyene Kırgız Cumhuriyeti Devlet Nişanı

İnönü Üniversitesi'nden 3 akademisyene Kırgız Cumhuriyeti Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:45
Üç Akademisyene Kırgız Cumhuriyeti Devlet Nişanı

Kırgızistan'dan İnönü Üniversitesi'ne Ödül

Kırgızistan, ülkesindeki organ naklindeki gelişmelere katkı sağlayan Malatya İnönü Üniversitesi'nden üç akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verdi.

Rektör Akpolat’tan Övgü Dolu Açıklamalar

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Senato Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, üniversitenin karaciğer nakli alanında global bir marka olma hedefini vurguladı. Akpolat, Türkiye ve Avrupa’da canlı vericili karaciğer naklinde birinci sırada yer aldıklarını ve bugüne kadar yapılan karaciğer nakli sayısının 4.100'e ulaştığını belirtti. Bu başarının, dünyada bir rekor temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Kazakbaev'den Minik Mesajlar

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Türk doktorların üstün bilgi birikimleri ile ülkelerine sağlık hizmeti sunduklarını ifade ederek, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık işbirliğinin sürekli geliştiğini dile getirdi.

Kazakbaev, Ağustos 2020'de açılışı yapılan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin bu işbirliğine büyük katkı sağladığını belirtti. 2023'te Türk doktorların katılımıyla ilk böbrek naklinin gerçekleştirildiğinin altını çizen Büyükelçi, 2024 yılında karaciğer ameliyatları da yapılacağını duyurdu.

Akademik İşbirliği ve Eğitim

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kırgızistan'da hem karaciğer naklini hem de çocuk kök hücre kemik iliği naklini başlattıklarını ifade etti. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise Bişkek'e yaptıkları başarılı nakil ameliyatlarını paylaştı.

Ödüller Takdim Edildi

Ödül töreninin ardından Büyükelçi Kazakbaev, Prof. Dr. Nusret Akpolat'a teşekkür belgesi verirken, Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a Kırgız Cumhuriyeti Dostluk Nişanı ve Onur Belgesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Prof. Dr. Adil Başkıran'a da Onur Belgesi takdim etti.

Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla...

Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (ortada) ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev (solda), programda konuşma yaptı.

Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla...

Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (ortada) ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev (solda), programda konuşma yaptı.

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