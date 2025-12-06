UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30. Mercociudades Zirvesi'nde

UCLG Mercociudades Zirvesi Niteri'de toplandı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG’nin Latin Amerika yerel yönetim ağı Mercociudades’in yıllık toplantısı olan 30. Mercociudades Zirvesi’ne katıldı. Zirve, Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletindeki Niteri kentinde düzenlendi ve bu yılki tema "Dayanıklı, Huzurlu ve Sürdürülebilir Şehirlere Giden Yollar" olarak belirlendi.

Başkan Altay, zirvede Latin Amerika ülkelerinden belediye başkanları ile yerel ve bölgesel liderlerle bir araya geldi. Programda konuşan Altay, sıcak ev sahipliği için Niteri Belediye Başkanı ve Mercociudades Başkan Yardımcısı Rodrigo Neves, Genel Sekreter Lorenzo Lautaro ve organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

"Brezilya’dan devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız"

Altay, bu yıl Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin (COP30) önemli çıktılarından birinin, COP31’in Türkiye dönem başkanlığında ve ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine yönelik alınan karar olduğunu vurguladı. Altay, "Brezilya’dan devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız" diyerek yerel yönetimlerin iklim eylemlerine katkı sunma kararlılığını yineledi.

"Barış odaklı şehir diplomasisini ilerletmeye kararlıyız"

İklim konusunun UCLG için kritik bir öncelik olduğunu belirten Altay, dayanıklı ekonomik modeller geliştirme, kapsayıcı kent politikaları destekleme, iklim uyumu stratejileri güçlendirme, katılımcı yönetişim anlayışını yaygınlaştırma ve "barış odaklı şehir diplomasisini ilerletmeye kararlıyız" mesajını paylaştı. Altay, teşkilatın güçlendirilmesinin önemine değinerek, UCLG Latin Amerika deneyimlerinden, özellikle Brezilya ve Mercociudades tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini söyledi.

Altay ayrıca, 2026-2029 dönemi için belirlenecek UCLG yönetim organlarında bölge teşkilatlarının rolünün kritik olduğuna dikkat çekti ve UCLG’nin küresel liderlik misyonunun temelinde bölgelerin güçlü katılımı, temsil adaleti ve şehirlerin ihtiyaçlarını yansıtan demokratik mekanizmaların yer aldığını belirtti. Mercociudades’in bu süreçte oynayacağı rolün UCLG’nin geleceğini, vizyonunu ve küresel etkisini belirlemede çok önemli olduğunu ifade etti.

Yeni dönem için güçlü ve kapsayıcı temsil çağrısı

Altay, "UCLG’nin yeni dönemde güçlü, kapsayıcı, vizyoner ve etkili bir liderlikle temsil edilmesi hepimiz açısından büyük önem taşıyor" sözleriyle yerel yönetimlerin rolünü öne çıkardı. "Güçlü şehirler güçlü bölgeleri; güçlü bölgeler ise daha barışçıl, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılar" diyerek zirvede yapılan temasların ve fikir alışverişinin ortak geleceğin yapı taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

Zirve kapsamında Başkan Altay, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve zirveye katılan diğer liderlerle de görüşmeler gerçekleştirdi. Altay, bu görüşmelerde daha adil ve daha yaşanabilir şehirler inşa etme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

