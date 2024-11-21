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UCM'den Netanyahu'nun Tarafsızlık Sorgulamasına Yanıt: Hakim Hohler Açıklık Getirdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu'nun tarafsızlığını sorgulayan iddialara Hakim Hohler aracılığıyla yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:59
UCM'den Netanyahu'nun Tarafsızlık Sorgulamasına Yanıt: Hakim Hohler Açıklık Getirdi

UCM'den Yanıt: Netanyahu'nun Tarafsızlık Sorgulaması Yersiz

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail’in tarafsızlıkla ilgili sorgulamasına yanıt verdi. Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında karar verecek Hakim Beti Hohler, UCM’nin yetkilerini sorgulayan İsrail’in iddialarını reddetti.

Hohler'in Açıklamaları

Hohler, yapılan sorgulamalara verdiği yanıtta, savcılık bürosunda çalıştığı süre boyunca Filistin soruşturmasıyla ilgilenmediğini vurguladı. UCM’nin resmi yayınında, Hohler’in büronun Filistin soruşturmasına katılmadığına dair kesin ifadeleri dikkat çekti. Hakim, "Soruşturma belgelerine ve gizli dosyalara erişimim olmadı," dedi.

Tarafsızlık Üzerine Tartışmalar

Hohler, tarafsızlık tartışmalarının temelsiz olduğunu belirterek, eğer tarafsızlığında makul bir şüphe varsa, hakimin bu durumdan çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca UCM Savcılığını konuyla ilgili doğru bilgileri sunmaya davet etti.

UCM Sürecindeki Gecikmeler

Filistin ile ilgili UCM süreci, eski Başsavcı Fatou Bensouda tarafından başlatılan ön inceleme sonrasında birçok kez gecikmelere uğradı. Binyamin Netanyahu, Yoav Gallant ve Hamas liderlerine yönelik talep edilen tutuklama kararları, sistematik engelleme çabalarıyla karşılaştı. Özellikle İngiltere’nin UCM’nin yargı yetkisine itirazı, süreci daha da karmaşık hale getirdi.

Yeni Hakim Hohler Atandı

UCM’deki değişikliklerle birlikte, Hakim Julia Motoc sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı. Yerine atanan Hohler, UCM’ye yeni katılan üyelerden biri olarak sürecin ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bağımsız İnceleme Süreci

UCM Başkanlığı, Başsavcı Kerim Han hakkında bazı uygunsuz davranış iddialarının bağımsız bir komisyon tarafından incelendiğini duyurarak mahkeme içindeki gelişmeleri gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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