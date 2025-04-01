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Uçmakdere Bayramda Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü tutkunlarını muhteşem manzarasıyla bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:06
Uçmakdere Bayramda Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

Uçmakdere'de Yamaç Paraşütü Heyecanı

Tekirdağ'ın gözde bölgelerinden biri olan Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü meraklılarını ağırlıyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği muhteşem manzarada, adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerde rüzgarın durumuna göre özgürce uçuyor.

İstanbul'dan Ekstrem Spor Tutkunları Uçmakdere'ye Akın Ediyor

Özellikle İstanbul ve çevresindeki şehirlerden gelen ekstrem spor severler, mavi ve yeşilin buluştuğu bu eşsiz güzellikleri gökyüzünden keşfetme fırsatı buluyorlar. Yamaç paraşütü eğitmeni Gökhan Baran, bayramda hava şartlarının mükemmel olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü uçuşlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Herkesi bayram tatili boyunca bu eşsiz güzellikleri görmeye ve yamaç paraşütü deneyimi yaşamaya davet ediyoruz," dedi.

Tatilde Yamaç Paraşütü Deneyimi

Kente gelenlerin yamaç paraşütüne olan ilgisinin oldukça fazla olduğunu vurgulayan Baran, ekstrem spor tutkunlarının tatilin tadını çıkardıklarını dile getirdi. İstanbul'dan gelen Furkan Uyanık ise Uçmakdere'nin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ve ilk yamaç paraşütü deneyiminin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü...

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını yapıyor.

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü...

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını yapıyor.

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