Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, hafta sonu adrenalin ve doğa tutkunlarını gökyüzünde buluşturuyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği bu eşsiz alanda ziyaretçiler, deniz ve orman manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor.

Rüzgar ve Pistler

Rüzgarın durumuna göre gün boyu kullanılan 250 ve 600 metrelik pistler, pilot ve sporculara farklı yüksekliklerde uçuş imkânı sunuyor.

Ziyaretçi Deneyimleri

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor meraklıları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izliyor.

Paraşüt pilotu Gökhan Baran, AA muhabirine, hafta sonu bölgeye gelen ziyaretçilerin uçuş yapmadan bölgeden ayrılmadığını söyledi. Baran, "Hafta sonu hava çok güzel. İnsanlar burada doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bazı adrenalin tutkunları da yamaç paraşütü yaparak bu güzellikleri gökyüzünden izliyor. İnsanları gökyüzüyle buluşturmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Gülseren Destan ise oğluyla yamaç paraşütü uçuşu yaptığını belirterek, "Yamaç paraşütüyle gökyüzünden bölgedeki güzellikleri görmenin keyif verici olduğunu" söyledi ve herkesi Uçmakdere'ye davet etti.