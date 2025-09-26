UEFA, İsrail'e Men Cezasını Görüşmek Üzere Haftaya Toplanıyor

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı yönündeki açıklamasının ardından gelecek hafta acil bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, toplantıda İsrail'in üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağı karara bağlanacak. Haberlerde, İcra Kurulu üyelerinin büyük bölümünün men cezasından yana olduğu ve ülke federasyonlarının da bu karar lehine olduğu belirtildi.

Toplantıdan men kararı çıkması halinde, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerini UEFA düzenlediği için İsrail gelecek yıl Dünya Kupası'na katılamayacak. UEFA'nın İsrail'in üyeliğini askıya almasının FIFA üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

UEFA, ağustos ayında İtalya'nın Udine kentinde, Paris Saint-Germain ve Tottenham Hotspur arasında oynanan Süper Kupa finalinde, "Çocukları Öldürmeyi Durdurun, Sivilleri Öldürmeyi Durdurun" yazılı bir pankart hazırlamıştı. Buna ek olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi bu hafta FIFA ve UEFA’ya, "İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma yanıt olarak gerekli bir adımdır." çağrısında bulundu.

BM uzmanlarının raporunda, "Spor, her şeyin normalmiş gibi olduğu algısını reddetmeli. Spor kuruluşları, platformlarının adaletsizlikleri normalleştirmek için kullanılmasına göz yummamalı. Büyük insan hakları ihlalleri işleyen devletleri temsil eden milli takımlar, geçmişte olduğu gibi askıya alınabilir ve alınmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Elemeler: Norveç ve İtalya ile Ekim Maçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubunda yer alan İsrail, Norveç ve İtalya'nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor. İsrail, 11 Ekimde Oslo'da Norveç ve 14 Ekimde deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

Norveç Futbol Federasyonu, 11 Ekim'de Oslo'da İsrail'le oynanacak eleme maçından elde edilecek gelirlerin Gazze'de insani yardım için Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlanacağını açıklamıştı.

Kulüp Düzeyinde Protestolar

Avrupa kupalarında mücadele eden tek İsrail takımı Maccabi Tel Aviv. Yunanistan'ın PAOK takımıyla Maccabi Tel Aviv arasında çarşamba günü oynanan ve 0-0 sona eren maçta, ev sahibi ekibin taraftarları "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e kırmızı kart gösterin" yazılı pankartlar açtı.

Maç öncesinde İsrail'i protesto eden binlerce taraftarın imzaladığı ve içinde "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz" yazılı dilekçe UEFA'ya gönderildi.