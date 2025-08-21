DOLAR
40,94 0%
EURO
47,65 0,01%
ALTIN
4.395,54 0,22%
BITCOIN
4.660.863,97 0,45%

Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul'da bir restoranda çıkan kavgaya ilişkin olarak oyuncu Ufuk Bayraktar ve arkadaşı Volkan A., çeşitli suçlamalarla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:20
Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı

Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - ADLİ SONUÇ EKLENDİ: İstanbul'da bir restoranda çıkan kavga sonrası gözaltına alınan sinema ve dizi oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı Volkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Kılıçali Paşa Mahallesi'ndeki restoranda dün öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle işletme sahibi A.P. (40) ile Ufuk Bayraktar (44) ve Volkan A. (31) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P., Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bayraktar ve Volkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşletme sahibi A.P.'nin emniyetteki ifadesinde, aynı olayın 8 Temmuz'da da yaşandığını, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüphelilerin baskı kurarak haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Görüntüler ve Tanıklık

Restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Bayraktar’ın bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı, ardından iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü ve iki tarafın kavga ettiği anlar yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım