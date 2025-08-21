Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - ADLİ SONUÇ EKLENDİ: İstanbul'da bir restoranda çıkan kavga sonrası gözaltına alınan sinema ve dizi oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı Volkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Kılıçali Paşa Mahallesi'ndeki restoranda dün öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle işletme sahibi A.P. (40) ile Ufuk Bayraktar (44) ve Volkan A. (31) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P., Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bayraktar ve Volkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşletme sahibi A.P.'nin emniyetteki ifadesinde, aynı olayın 8 Temmuz'da da yaşandığını, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüphelilerin baskı kurarak haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Görüntüler ve Tanıklık

Restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Bayraktar’ın bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı, ardından iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü ve iki tarafın kavga ettiği anlar yer alıyor.