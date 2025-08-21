Ufuk Bayraktar Restoranda Kavgada Gözaltına Alındı

İstanbul Kılıçali Paşa Mahallesi'nde Olay

İstanbul'da, Kılıçali Paşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bir restoranda çıkan kavga sonucu sinema ve film oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı gözaltına alındı.

Olayda, Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31) ile gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P., Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, Bayraktar ile Volkan A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

İşletme sahibi A.P.nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın tekrar meydana geldiğini, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını ve şüpheli şahısların baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A., yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Bayraktar'ın bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü ve daha sonra kavga ettikleri anlar yer alıyor.