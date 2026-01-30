Ufuk Özkan’ın Donörü Belirlendi: Nakil İçin Gün Sayılıyor

Ufuk Özkan için uygun donör bulundu, Etik Kurul onayı alındı; ameliyat hazırlıkları başladı, sağlık durumu belirgin şekilde iyileşti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:38
Karaciğer yetmezliği nedeniyle Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Hastanede süreci yöneten uzman ekip, hem sağlık durumunda düzelme hem de nakil için uyumlu donör bulunduğunu açıkladı.

Değerleri İyileşti, Risk Azaldı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak tarafından verilen bilgiye göre, Ufuk Özkan hastaneye yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uygulanan tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağlanarak bu skor 22'den 14'e düşürüldü.

Set Arkadaşı Donör: Salih Kıvırcık

Canlı donör arayışı sürerken, Özkan için uygun aday olarak sektörden arkadaşı ve eski çalışma partneri kameraman Salih Kıvırcık öne çıktı. Yapılan tetkiklerde anatomik olarak uygun bulunan Kıvırcık için Etik Kurul onayı alındı ve nakil planlaması hızlandırıldı.

Yasal Onay ve Ameliyat Hazırlığı

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık sürecin prosedürlerine ilişkin, en uygun donör adayı olan Salih Kıvırcıkın yasal onay süreçlerinin tamamlandığını belirtti. Hem alıcı Ufuk Özkan hem de vericiyle birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıkların başlandığı açıklandı.

Etik Kurul onayı tamamlandı ve ekip, nakil ameliyatı için gün sayıyor.

