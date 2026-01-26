Ufuk Özkan'ın Sağlık Durumu: Karaciğer Nakli ve Donör Arayışı

Ufuk Özkan’ın Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor; MELD skoru 22’den 14’e geriledi, donör arayışı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:15
Ufuk Özkan'ın Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavisinin sürdüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesinde uzman ekip tarafından takip ediliyor. Medipol Sağlık Grubu, oyuncunun sağlık durumu ve olası karaciğer nakli sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Tedavi Sürecinin Kısa Özeti

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 Temmuz ayında başladığını belirtti. Özkan, siroz ve karaciğer yetmezliği bulguları ile hastaneye başvurmuş, yaklaşık 14 gün yatarak tedavi görmüş ve o dönem için nakil gereksinimi bulunmadığından taburcu edilmişti. 2024 yılında yeniden yaklaşık bir hafta yatışı bulunan Özkan, 2025 Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci geçirdi. Bu dönemde yapılan değerlendirmeler sonucunda karaciğer nakli kararı alındı ve donör arayışı başlatıldı.

Son Başvuru ve Klinik Durum

Prof. Dr. Yaprak, Özkan’ın 10 Ocak 2026 tarihinde daha ağır bir tablo ile hastaneye yeniden başvurduğunu, acil yatışının yapıldığını ve tedavisinin başlandığını söyledi. Başvuru anında yapılan değerlendirmede hastanın MELD skoru 22 olarak tespit edildi. Hastaya, uygun bir canlı verici bulunması hâlinde gerekli hazırlıkların yapılacağı yeniden iletildi.

Donör Arayışı ve Mevcut Durum

Prof. Dr. Yaprak, hasta yakınları ve sevenlerinden çok sayıda donör başvurusu alındığını; şu ana kadar eski çalışma arkadaşları arasından anatomi ön değerlendirmesini geçen 3 verici adayı olduğunu açıkladı. Ancak gerekli tıbbi ve yasal onaylar tamamlanmadan kesin verici belirlenmeyeceği vurgulandı.

İyileşme ve Enfeksiyon Durumu

Donör arayışı sürerken hastanın durumunda da iyileşme kaydedildiğine dikkat çekildi: MELD skoru 22’den 14’e geriledi. Buna rağmen uzmanlar, uygun koşullar oluştuğunda naklin hâlâ gerekebileceğini belirtiyor. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak gelişen influenza A enfeksiyonuna ait semptomlar azalmakta olup, hastanın genel durumunun iyi olduğu ve izlem ile tedavinin sürdüğü bildirildi.

Yasal ve Tıbbi Uygunluk Süreci

Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, alıcı ile verici arasındaki ilişkinin söz konusu üç aday için dördüncü derece akrabalık kapsamında olmadığını, bu nedenle öncelikle yasal izin sürecinin tamamlanmasının gerekliliğini vurguladı. Anık, tıbbi onayın yanı sıra yasal onayın da zorunlu olduğunu; vericinin kabulü için her iki uygunluğun da sağlanması gerektiğini ifade etti.

Uzmanların Değerlendirmesi

Prof. Dr. Murat Dayangaç, karaciğer naklinin Özkan’ı sağlığına kavuşturmak için planlandığını, ancak naklin risklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Dünya kılavuzları çerçevesinde naklin gerekliliği konusunda soru işareti olmadığını, doğru zamanlamayla en iyi sonucu verecek şekilde planlama yapılacağını söyledi.

Aileden Açıklama

Kardeş Umut Özkan, hocaların gerekli açıklamaları yaptığını, sürecin devam ettiğini ve umudunun Özkan’ın başarılı bir ameliyatla sahnelere dönmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Bilgilendirme Notu: Süreç netleştikçe ilgili sağlık kurumları tarafından kamuoyuna yeniden açıklama yapılacaktır.

PROF. DR. ONUR YAPRAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

SÜREÇ HAKKINDA MEDİPOL SAĞLIK GRUBU'NDAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA AÇIKLAMA YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

