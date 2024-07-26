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Uganda'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 70'den Fazla Gözaltı

Uganda'da yolsuzluk protestoları sırasında 70'den fazla kişi gözaltına alındı. Hükümetin yolsuzlukla mücadele etmesi talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:49
Uganda'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 70'den Fazla Gözaltı

Uganda'da Yolsuzluk Protestoları Yükseliyor

Uganda'da, yolsuzlukla mücadele talebiyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde en az 70 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, başkent Kampala ve diğer şehirlerde gerçekleştirilen gösterilere müdahale ederken, çok sayıda protestocunun güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği bildiriliyor.

Protestoların Sebebi

Göstericiler, 23 Temmuz'dan beri yolları kapatarak, hükümetin yolsuzlukla mücadelesini talep ediyor. Ayrıca, ABD ve İngiltere tarafından yaptırımlara tabi tutulan Parlamento Başkanı Anita Among'un istifasını istiyorlar.

Museveni'den Açıklama

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülke genelindeki protestoların "dış güçler" tarafından yönlendirildiğini ve güvenlik forcelerinin hedeflerinin yağma yapmak ve düzensizlik oluşturmak isteyenler olduğunu öne sürdü.

Anita Among'ın Savunması

Yolsuzluk iddialarını reddeden Anita Among, geçen yıl eşcinsel karşıtı yasaların yürürlüğe girmesinde oynadığı rol nedeniyle Batılı ülkeler tarafından hedef alındığını belirtti.

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