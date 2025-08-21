Uganda ile ABD arasında 'geçici' anlaşma: Reddedilen sığınmacılar kabul edilecek

Yetkililer uygulama düzenlemelerini tamamlıyor

Uganda, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek üzere ABD ile geçici bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Bagiire Vincent Waiswa, iki tarafın anlaşmanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı düzenlemeleri sonuçlandırmakta olduğunu bildirdi.

Waiswa, anlaşmanın ülkelerine dönmeye "isteksiz veya endişeli olan kişileri" kapsadığını, bununla birlikte sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları içermediğini vurguladı.

Ayrıca Uganda'nın öncelikli olarak Afrika ülkelerinden transfer edilecek kişileri kabul etmeyi tercih ettiğini açıkladı.