Uganda ile ABD arasında 'geçici' anlaşma: Reddedilen sığınmacılar kabul edilecek

Uganda, ABD ile sığınma başvuruları reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için geçici bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:14
Yetkililer uygulama düzenlemelerini tamamlıyor

Uganda, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek üzere ABD ile geçici bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Bagiire Vincent Waiswa, iki tarafın anlaşmanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı düzenlemeleri sonuçlandırmakta olduğunu bildirdi.

Waiswa, anlaşmanın ülkelerine dönmeye "isteksiz veya endişeli olan kişileri" kapsadığını, bununla birlikte sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları içermediğini vurguladı.

Ayrıca Uganda'nın öncelikli olarak Afrika ülkelerinden transfer edilecek kişileri kabul etmeyi tercih ettiğini açıkladı.

