Uğur Gedik: "Almanya’da robot olacağıma köyümde çoban olurum"

Almanya'da 6 yıl çalıştıktan sonra Uğur Gedik, Giresun Tirebolu'ya dönüp 27 büyükbaşla hayvancılığa başladı; hedefi et kombinası kurmak.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:40
35 yaşındaki Uğur Gedik, Almanya'da 6 yıl çalıştıktan sonra memleketi Giresun’un Tirebolu ilçesindeki köyüne dönerek hayvancılığa başladı.

Memlekete dönüş ve yeni başlangıç

Almanya’da işçi olarak çalışırken ailesiyle vakit geçirmenin zorlaştığını anlatan Gedik, "Vardiya sisteminden dolayı bazı günler birbirimizi hiç göremediğimiz oluyordu. Bu düzen hem bizi hem çocuğumuzu yıprattı." dedi. Eşiyle aldıkları kararın ardından köylerine yerleşip hayvancılığa başladıklarını söyledi.

Köye dönmeden önce Almanya'da hayvancılık ve besicilik üzerine eğitim aldıklarını belirten Gedik, köyde kısa sürede 27 büyükbaş hayvanlık bir sürü oluşturduklarını ve bakımından, yemlemesine, gebelik takibinden üretim planlamasına kadar tüm işleri kendilerinin üstlendiğini aktardı.

Köylülerin tepkisi ve hedefler

Gedik, kararlarının başlangıçta çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını, "Almanya’dan dönüp çoban mı olacaksın?" diyenlerin olduğunu ancak kendi toprağını işlemeyi tercih ettiğini söyledi. "Burada çocuğumla, eşimle daha huzurlu bir hayatımız var" diyerek dönüşlerinden pişman olmadıklarını vurguladı.

Uzun vadede işlerini büyüterek et kombine tesisi kurmayı hedeflediğini belirten Gedik, şu anda süt üretimi ve pazarlama koşullarının bölge için yetersiz olduğunu, bu nedenle besicilik yapmayı, angus melezi hayvanlarla kaliteli et üretimine odaklandıklarını anlattı. Gedik, Türkiye’de kaliteli ete ihtiyaç olduğunu, hayvan sayısını artırıp kendi ürünlerini işleyebileceklerini, belki kasap veya döner üretimi yapabileceklerini söyledi.

Hedef: Angus melezi hayvanlarla kaliteli ve verimli et üretimi yapıp tüketiciye daha uygun fiyatla sunmak.

(AB-ÖS-Y)

