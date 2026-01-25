Uğur Mumcu Manisa'da 33. Yılında Anıldı

Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Manisa'da düzenlenen anma programlarıyla anıldı. Etkinlikler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, sivil toplum temsilcisi ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa katılanlar

Anma programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediyesi Başkanvekili Ali Kuyumcu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP İl Başkanvekili Erdem Nalbant, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma etkinlikleri ve program

Merkezde gerçekleştirilen programlar, ilk olarak düzenlenen pilav hayrı ile başladı. Başkan Dutlulu, pilav hayrının ardından düzenlenen Demokrasi ve Aydınlanma Yürüyüşüne katılarak törenin düzenlendiği Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na geçti.

Anma programında, gazeteci ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem: Uğur Mumcu" belgeseli gösterildi. Konuşmaların ardından Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Sedef Kabaş ve Ümit Zileli konuşmacı olarak yer aldı. Programın sonunda Başkan Dutlulu, konuklara çiçek ve hediye takdim etti.

Konuşmalar ve vurgular

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Uğur Mumcu tartışıldı ve anıldı. Bugün aradan 33 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye’nin 900’ü aşkın ilçesinde aynı bizler gibi aynı hisler ile belki de aynı öfke ve hüzün ile Uğur Mumcu anılıyor. Bu duygular ile hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, başta Uğur Mumcu olmak üzere bu ülkede demokrasi ve aydınlık için canlarını veren herkesi anıyorum."

Başkan Besim Dutlulu, Uğur Mumcu'nun aydın kimliğinin önemine dikkat çekerek salonların dolmasının kıymetini vurguladı ve şunları söyledi: "Türkiye’nin dört bir yanında bu ülkenin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, özgürlükçü bir aydınını anıyoruz. Kendisi gibi düşünmeyenlerin de hakkını savunan bir demokrattan bahsediyoruz. Duruşuyla, söylemleriyle, hayata bakış açısıyla gerçekten bu ülkeye çok şey katmış ve ne yazık ki aramızdan erken alınmış bir gazeteci."

Basın özgürlüğüne ilişkin eleştiride bulunan Dutlulu, "O yıllarda en azından bir muhalefet vardı. Bir muhalif basın vardı, sesi duyulabiliyordu. İnsanlar, yazarlar her televizyonda yer bulabiliyordu. Öyle bir noktaya geldik ki ne yazık ki iki televizyon kanalından başka ve sosyal medyadan başka sesimizi duyurabileceğimiz hiçbir nokta kalmadı" dedi.

Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Uğur Mumcu'nun adını ve fikirlerini yaşatmaya devam edeceğini belirterek, Akhisar'da kazandırılan Uğur Mumcu Kültür Merkezi örneğini paylaştı ve konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Biz, Uğur Mumcu’yu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz. Her zaman anlatacağız, her zaman fikirleri üzerinden konuşacağız. Onun söyledikleri, Kuvay-i Milliye ruhu çok önemli. İnşallah öyle seçimler geçiririz ki ülke öyle bir hale gelir ki, o köy enstitülerini tekrar açmaktan bahsederiz."

Akhisar'daki anma

Başkan Dutlulu, ayrıca Akhisar'da düzenlenen "Keskin Bir Kalem Uğur Mumcu Anma Günü" etkinliğine de katıldı. Programda yine Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "Bir Keskin Kalem: Uğur Mumcu" belgeseli gösterildi. Ardından Musa Özuğurlu'nun konuşmacı, Tuğrul Keskin'in yönlendiricisi olduğu "Uğur Mumcu Gazeteciliği" söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca Muhlis Berberoğlu ile Erkut Özkan'ın bağlama dinletisi yer aldı. Başkan Dutlulu, Akhisar'daki konuşmasında tüm demokrasi şehitlerini anarak gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Uğur Mumcu anmaları, Manisa'da gerçekleştirilen programlarla 33. yılında saygı ve anma duygusuyla sürdürüldü.

