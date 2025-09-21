UID Gürcistan Tiflis'te 'Hayır Çarşısı' ile anaokulu öğrencilerine destek verdi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Gürcistan tarafından, başkent Tiflis'te ihtiyaç sahibi anaokulu öğrencilerine yönelik olarak "Hayır Çarşısı" kuruldu. Etkinlik, Panda Çocuk Kulübü ile yapılan işbirliği çerçevesinde hayata geçirildi.

Etkinlik, yer ve katılımcılar

UID merkezinde düzenlenen programda, UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, Ziraat Bankası Gürcistan Genel Müdürü Turgut Gülcihan, UID Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Ana Kademe üyeleri ile Panda Çocuk Kulübü çalışanları yer aldı.

Yusuf Taşkıran, açılış konuşmasında etkinliğin ilk kez düzenlendiğini belirterek, "Program büyük ilgi gördü. Bundan sonra her yıl iki defa yapmayı planlıyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmak." dedi.

Taşkıran, programın katılımcılar arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı ve etkinlikten elde edilen gelirin tamamının ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek için kullanılacağını söyledi.