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Ukrayna 2024'te 1358 Asker ve Sivili Rus Esaretinden Kurtardı

Ukrayna, 2024 yılında 1358 asker ve sivili Rus esaretinden kurtardığını duyurdu. Devlet Başkanı Zelenskiy, umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:07
Ukrayna 2024'te 1358 Asker ve Sivili Rus Esaretinden Kurtardı

Ukrayna, 2024'te 1358 Asker ve Sivili Kurtardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2024 yılında toplamda 1358 Ukraynalı asker ve sivili Rus esaretinden kurtardıklarını duyurdu. Zelenskiy, bu bilgiyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıkladı.

Zelenskiy, "Geçen yıl, Rusya'nın esaretinde kalan toplam 1358 asker ve sivili evlerine getirdik. Bu insanlar, farklı kaderlere sahip olmalarına rağmen, evlerine döndükleri için aynı derecede mutlular" şeklinde konuştu.

2025 yılına dair umut dolu mesajlar veren Zelenskiy, "Daha iyi haberler ve daha fazla vatandaşımızın evlerine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bize yardımcı olan ortaklarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

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