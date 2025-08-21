DOLAR
Ukrayna, Avrupa ve NATO ile Günlük Koordinasyonu Başlattı: Güvenlik Garantileri Masada

Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla günlük koordinasyon başlatıldığını ve somut askeri güvenlik garantilerinin ilerletileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 00:24
Ukrayna, Avrupa ve NATO ile Günlük Koordinasyonu Başlattı: Güvenlik Garantileri Masada

Ukrayna, Avrupa ve NATO ile Günlük Koordinasyonu Başlattı

Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla günlük koordinasyon sürecini başlattıklarını duyurdu. Amaç, somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek olarak açıklandı.

Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum.' ifadesini kullandı.

1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'na atıfta bulunan Yermak, müttefiklerin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin.' değerlendirmesinde bulundu. Yermak, müttefiklerle günlük koordinasyon kurulmasının kararlaştırıldığını da belirtti.

Ukrayna askeri ekiplerinin güvenlik garantilerinin savunma bileşenleri üzerinde çalışmaya başladığını aktaran Yermak, ülkesinin savaşın 'adil şekilde' sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu söyledi ve Donald Trump, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Trump, Putin Görüşmesi ve Zirve Hazırlıkları

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü; nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Görüşmede, Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme geldi. Toplantı sonrası Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

