Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah ve 50 milyar dolarlık İHA teklifi

Ukrayna, güvenlik garantileri karşılığında ABD'ye 100 milyar dolarlık silah alımı ve 50 milyar dolarlık İHA üretim anlaşması teklif etti; görüşme ayrıntıları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 02:05
Financial Times'ın haberine göre, Ukrayna, ABD ev sahipliğinde yapılan görüşmede güvenlik garantileri karşılığında 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık insansız hava aracı (İHA) üretim anlaşması teklifinde bulundu.

Teklifin ana hatları

Toplantıda dağıtılan açıklayıcı metne göre Ukrayna, Rusya'ya toprak tavizleri içeren anlaşmaları kabul etmeyeceğini belirtti ve barış için ilk adım olarak ateşkes talebini yineledi. Metinde, "kalıcı bir barışın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e verilen tavizlere ve karşılıksız hediyelere değil, gelecekteki saldırıları önleyecek güçlü bir güvenlik çerçevesine dayanması gerektiği" ifadesi yer aldı.

Ukrayna, barış sağlanmasının ardından ABD'nin vereceği garantiler karşılığında ABD'den 100 milyar dolarlık silah alımı yapmayı taahhüt etti. Metin ayrıca, bu satın almanın finansmanının Avrupa tarafından sağlanacağını belirtiyor. Buna ek olarak Kiev yönetimi, ABD ile 50 milyar dolarlık İHA üretim anlaşması yapılacağını kaydetti.

Metinde, hangi silah sistemlerinin tedarik edileceğinin net olarak tanımlanmadığı vurgulandı. Ukrayna'nın bu teklifleri, "uzun vadeli barış çerçevesini güvence altına alma" hedefiyle ABD'den mali ve güvenlik garantileri talep ettiğini gösteriyor.

Görüşme ve katılımcılar

Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump liderliğinde yapılan toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler katıldı. Toplantıya adı geçenlere göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de iştirak etti.

ABD basını, Beyaz Saray'daki görüşme trafiğinin uzaması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Fox News'e vermesi planlanan röportajının iptal edildiğini bildirdi.

Ek bilgi

Haberde ayrıca, Başkan Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurduğu hatırlatıldı.

