Ukrayna'dan Rusya'ya 68 İHA ile Saldırı Düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 68 insansız hava aracı (İHA) ile Rus topraklarındaki çeşitli bölgelere saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu gelişme, gerilimin arttığı bir dönemde meydana geldi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, Ukrayna'dan gelen 25 İHA Bryansk'a, 17 İHA Kırım üzerine, 11 İHA Krasnodar'a, 10 İHA Smolensk'e, 2 İHA Tver'e ve 1 İHA da Rostov, Kursk ve Kaluga bölgelerine yönlendirildi. Toplamda, 68 İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında kullanılan tüm İHA'ların, ilgili hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiği belirtilerek, ulusal güvenliğin korunmasına yönelik önlemlerin etkili bir şekilde alındığı vurgulandı.