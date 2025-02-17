Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Zelenskiy'yi taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Zelenskiy, Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan görüşmede, iki ülke arasındaki işbirlikleri ve güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.