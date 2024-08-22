Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ukrayna'nın İHA Saldırıları: Ostafyevo ve Millerovo Hedef Alındı

Ukrayna, Rusya'nın önemli tesislerine İHA saldırıları düzenledi. Kirill Budanov detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:05
Ukrayna'nın İHA Saldırıları: Ostafyevo ve Millerovo Hedef Alındı

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA Saldırıları

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın Ostafyevo havalimanı ile Millerovo askeri hava üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığını duyurdu.

Saldırılar Hakkında Detaylar

Budanov, The War Zone haber sitesine verdiği demeçte, öncelikle Moskova yakınlarındaki bir radyo-teknik keşif merkezine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarının ardından Ostafyevo havalimanına, ardından ise Rostov bölgesindeki Millerovo askeri hava üssüne operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Söz konusu saldırılarda toplamda yaklaşık 50 İHA'nın kullanıldığını belirten Budanov, yapılan saldırılar sonucunda meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor