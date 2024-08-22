Ukrayna'nın İHA Saldırıları: Ostafyevo ve Millerovo Hedef Alındı

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA Saldırıları
Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın Ostafyevo havalimanı ile Millerovo askeri hava üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığını duyurdu.
Saldırılar Hakkında Detaylar
Budanov, The War Zone haber sitesine verdiği demeçte, öncelikle Moskova yakınlarındaki bir radyo-teknik keşif merkezine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarının ardından Ostafyevo havalimanına, ardından ise Rostov bölgesindeki Millerovo askeri hava üssüne operasyon düzenlediklerini bildirdi.
Söz konusu saldırılarda toplamda yaklaşık 50 İHA'nın kullanıldığını belirten Budanov, yapılan saldırılar sonucunda meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.