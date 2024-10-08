Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı

Rus Ordusu Odessa Limanını Vurdu

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir limana, Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi. Saldırı hakkında bilgiler, Oleg Kiper, Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı tarafından, Telegram üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Olayın Ayrıntıları

Kiper, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, bir füzenin limanda demirleyen Palau bayraklı gemiye isabet ettiğini ve bu olayda bir liman çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, saldırıda 5 yabancı mürettebatın da yaralandığı bildirildi.

Harkiv ve Zaporijya'ya Saldırılar

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov, sabah saatlerinde kente yapılan bir diğer füze saldırısını duyurdu. Saldırıda biri 16 yaşında çocuk olmak üzere toplamda 16 kişinin yaralandığı kaydedildi. Terekhov, enkaz altındaki insanların kurtarılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Öte yandan, Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, yapılan hava saldırısında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sumi Bölgesindeki Kayıplar

Sumi Bölgesi Savcılığı'nın açıklamasına göre, sabah erken saatlerde düzenlenen bir saldırıda 38 yaşında bir erkek ve 35 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rus Ordusu Tarafından Düzenlenen Saldırılar

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, Rusya, bu gece Odessa'ya iki adet İskander-M tipi balistik füzesi ile saldırı düzenledi. Ayrıca, çeşitli bölgelere toplamda 19 adet Şahed tipi insansız hava aracı (İHA) fırlatıldı. Ukrayna hava savunma sistemlerinin 18 İHA'yı imha ettiği, birinin ise geri döndüğü belirtildi.

Zelenskiy'den Hava Savunması İçin Destek Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için uluslararası ortaklardan destek istedi. Zelenskiy, büyük ülkelerin insanların yaşamlarını korumak adına gerekli silahların sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. "Bu silahlar depolarda tutulmamalı, insanların hayatlarını kurtarmak için aktif olarak kullanılmalıdır," ifadelerini kullandı.