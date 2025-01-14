Ukrayna Ordusu, Engels-2 Askeri Havaalanına Hava Saldırısı Düzenledi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Saratov bölgesine bağlı Engels şehri yakınlarındaki Engels-2 askeri havaalanının altyapısına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Resmi açıklama, Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri tarafından paylaşıldı ve saldırının bu gece düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının, Rus ordusunun 22. Havacılık Tümenine ait Tu-95MS ve Tu-160 bombardıman uçaklarının bulunduğu Engels-2 havaalanının altyapısına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi. Hava saldırısı, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) birlikleri ve diğer bileşenlerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi.

Tu-160 bombardıman uçağı için özel yakıtın depolandığı "Kristal" sanayi tesisindeki tanklarda çıkan yangın da saldırının etkileri arasında yer aldı. Açıklamada, “Düşmanın stratejik havacılık kabiliyetlerini azaltmaya yönelik günlerce süren karmaşık operasyon tamamlandı.” ifadesine yer verildi.

Hatırlanacak olursa, Ukrayna ordusu 8 Ocak tarihinde de aynı bölgeye benzer bir saldırı gerçekleştirmişti. O tarihte, Rusya'nın yukarıda belirtildiği gibi saldırıya uğraması nedeniyle Engels şehrinde acil durum ilan edildiği bilgisi gündeme gelmişti. Saratov Valisi Roman Busargin, Ukrayna'nın saldırısına dair detayları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Saldırıların ardından Engels'teki sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğine dikkat çeken Busargin, bölgedeki acil durum ilan edilmesine karar verdiklerini kaydetti.