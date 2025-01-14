Ukrayna Ordusu, Engels-2 Askeri Havaalanına Hava Saldırısı Düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın Saratov bölgesindeki Engels-2 havaalanına hava saldırısı düzenledi. Saldırı, stratejik hedeflere yönelik önemli bir darbe olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:16
Ukrayna Ordusu, Engels-2 Askeri Havaalanına Hava Saldırısı Düzenledi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Saratov bölgesine bağlı Engels şehri yakınlarındaki Engels-2 askeri havaalanının altyapısına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Resmi açıklama, Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri tarafından paylaşıldı ve saldırının bu gece düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının, Rus ordusunun 22. Havacılık Tümenine ait Tu-95MS ve Tu-160 bombardıman uçaklarının bulunduğu Engels-2 havaalanının altyapısına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi. Hava saldırısı, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) birlikleri ve diğer bileşenlerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi.

Tu-160 bombardıman uçağı için özel yakıtın depolandığı "Kristal" sanayi tesisindeki tanklarda çıkan yangın da saldırının etkileri arasında yer aldı. Açıklamada, “Düşmanın stratejik havacılık kabiliyetlerini azaltmaya yönelik günlerce süren karmaşık operasyon tamamlandı.” ifadesine yer verildi.

Hatırlanacak olursa, Ukrayna ordusu 8 Ocak tarihinde de aynı bölgeye benzer bir saldırı gerçekleştirmişti. O tarihte, Rusya'nın yukarıda belirtildiği gibi saldırıya uğraması nedeniyle Engels şehrinde acil durum ilan edildiği bilgisi gündeme gelmişti. Saratov Valisi Roman Busargin, Ukrayna'nın saldırısına dair detayları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Saldırıların ardından Engels'teki sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğine dikkat çeken Busargin, bölgedeki acil durum ilan edilmesine karar verdiklerini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
3
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması
4
İstanbul Valisi Gül, Sanatçı Edip Akbayram’ı Hastanede Ziyaret Etti
5
Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor
6
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
7
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!