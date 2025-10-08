Ukrayna: Rus Hava Saldırıları — Sumi'de 2 Ölü, 3 Yaralı

Rus ordusunun Sumi bölgesine yönelik hava saldırılarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; Ukrayna Ordusu 183 İHA saldırısından 154'ünü etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:40
Ukrayna: Rus Hava Saldırıları — Sumi'de 2 Ölü, 3 Yaralı

Rus ordusunun hava saldırıları Sumi'de can aldı

Ukrayna Ordusu: 183 İHA, 154'ü etkisiz

Ukrayna'nın Sumi bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ülkeye yönelik 183 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine fırlatılan İHA'lardan 154'ünün hava savunma güçlerince imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sumi Bölgesi Savcılığına ait sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamaya göre, saldırılar nedeniyle bölgede 2 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı.

Ayrıca yerel basında yer alan haberlere göre, Çernigiv bölgesine yapılan saldırılar nedeniyle 4 bin 500 abone elektriksiz kaldı.

