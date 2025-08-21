Ukrayna: Rusya'nın 'yılın en büyük' hava saldırısı — 574 İHA, 40 füze

Ukrayna: Rusya'nın 'yılın en büyük' hava saldırısı

574 İHA ve 40 füze kullanıldı; 1 ölü, 15 yaralı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırıların çoğunlukla ülkenin batı bölgelerini hedef aldığını açıkladı.

574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulanırken, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füzeyi düşürdüğü kaydedildi.

Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında "büyük bir Amerikan elektronik üreticisini" vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı. Sviridenko, ülkesinin "barışa doğru çalışmaya hazır" olduğunu yineleyerek, "Ancak barış, baskı gerektirir. Avrupa ve Amerika'daki müttefiklerden sağlam güvenlik garantileri gerekiyor." dedi.

Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatılması çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.