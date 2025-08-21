DOLAR
Ukrayna: Rusya'nın 'yılın en büyük' hava saldırısı — 574 İHA, 40 füze

Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece batı bölgelerini hedef alan "bu yılın en büyük hava saldırılarından biri"nde 574 İHA ve 40 füze kullanıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:03
Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırıların çoğunlukla ülkenin batı bölgelerini hedef aldığını açıkladı.

574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulanırken, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füzeyi düşürdüğü kaydedildi.

Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında "büyük bir Amerikan elektronik üreticisini" vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı. Sviridenko, ülkesinin "barışa doğru çalışmaya hazır" olduğunu yineleyerek, "Ancak barış, baskı gerektirir. Avrupa ve Amerika'daki müttefiklerden sağlam güvenlik garantileri gerekiyor." dedi.

Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatılması çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

