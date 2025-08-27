DOLAR
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü

Zelenskiy ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve ABD ile koordinasyonun güçlendirilmesini telefonda ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:59
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü

Görüşmede koordinasyon ve somut adımlar ön plana çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada görüşmeyi "çok iyi" diye nitelediğini bildirdi.

İki lider, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin durumu ile Avrupalı ortaklar ve ABD ile uluslararası koordinasyonu güçlendirmenin yollarını ele aldı. Zelenskiy, daha somut sonuçlar için pozisyonların koordine edildiğini ve kapsamlı bir çerçeve hazırlandığını kaydetti.

Zelenskiy, hazırlanan çerçevenin askeri komutanlar, savunma bakanları ve güvenlik danışmanlarını kapsayacağını belirtti. Ayrıca kilit ayrıntıların belirlenmesi, önceliklerin ve zaman çizelgelerinin netleştirilmesi için bir liderler formatı oluşturulmasının sürecin hızlandırılması açısından önemine vurgu yaptı.

"Ekiplerimiz, herkesin katılımıyla Ukrayna için güçlü ve çok taraflı güvenlik garantilerinin mimarisini aktif..."

Zelenskiy, ABD ile ilişkilerin kritik bir alan olduğunu belirterek ikili ilişkilerde azami içeriğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Moskova yönetimini de eleştirerek şunları söyledi: "Ne yazık ki Ruslar şu anda görüşmeler ve gelişmeler konusunda olumsuz sinyaller veriyor. Şehirlerimize ve köylerimize yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni kurbanlar veriliyor. Ruslar tüm bunlara karşılık olarak yalnızca gerçek baskıya tepki verecektir. Baskıya ihtiyaç var. Buna güveniyoruz. Rusya'dan somut adımlara, gerçek diplomasiye doğru adımlara ihtiyacımız var."

15 ve 18 Ağustos görüşmeleri

15 Ağustos tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmiş; nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

18 Ağustos günü ise Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Finlandiya'nın coğrafi ve siyasi konumu

Kuzey Avrupa bölgesinde Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan 5,6 milyon nüfuslu Finlandiya, 1995'ten beri AB, 2023'ten beri NATO üyesi. Ülke, Rusya ile 1340 kilometre sınır hattına sahip.

