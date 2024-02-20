Ukrayna'ya Kanada'dan İHA desteği: 800'den fazla İHA gönderilecek

Ukrayna'ya 800'den fazla SkyRanger R70 model İHA gönderileceği Kanada Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu İHA'lar, Ukrayna'nın Rusya ile savaşında kullanılacak. SkyRanger R70 model İHA'lar, hafif, dayanıklı ve çok yönlü olarak tanımlanıyor. Bu İHA'lar, istihbarat, gözetleme, keşif, hedef tespiti ve yakın hava desteği gibi görevlerde etkili olacak.

Ukrayna'ya 70 milyon doların üzerinde değere sahip İHA'lar gönderileceği açıklandı. Açıklamada, İHA'ların Ukrayna'nın savunmasını güçlendireceği ve istihbarat toplama kapasitesini artıracağı belirtildi. Ayrıca, İHA'ların lojistik destek sağlamak için de kullanılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu İHA'ların Ukrayna askerlerine gece ve kötü hava şartlarında ısı kaynaklarını uzaktan tespit etme imkanı sağlayacağı belirtildi.