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Ukrayna'ya Rusya'dan 14 Balistik Füze ve 250 İHA ile Saldırı

Rus ordusu, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 14 balistik füze ve 250 İHA kullandı, Kiev'de 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:57
Ukrayna'ya Rusya'dan 14 Balistik Füze ve 250 İHA ile Saldırı

Ukrayna'ya Saldırı: 14 Balistik Füze ve 250 İHA

Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik 14 adet balistik füze ve 250 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği duyuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, Rusya'nın 14 adet İskender-M/KN-23 tipi balistik füzesi ve toplamda 254 adet İHA ile saldırıda bulunduğu belirtildi. Ukrayna'nın hava savunma kuvvetlerinin müdahalesiyle 6 balistik füze ve 245 İHA etkisiz hale getirildi.

Kiev Bölgesi Hedef Alındı

Saldırının ana hedefinin Kiev bölgesi olduğu ifade edilirken, Odessa, Harkiv, Zaporijya, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgeleri de saldırıda hedef alındı.

Kiev'de Yaralanmalar

Ukrayna Ulusal Polisinin yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki çeşitli semtlerde eğitim kurumları, apartmanlar ve alışveriş merkezleri gibi sivil altyapıların hasar gördüğü belirtildi. Saldırılar sonucu 15 kişi yaralandı.

Zelenskiy'nin Tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların düzenlediği füze ve İHA saldırılarına yönelik sert bir tepki gösterdi. Kiev'deki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Ölüler var. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Saldırıların ülkenin farklı bölgelerini hedef aldığını vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzattığını savundu ve dünya kamuoyunun bu durumu anlamaya başladığını belirtti. Ayrıca, Rusya’nın ateşkes taleplerini kabul etmediğine de dikkat çekti.

Zelenskiy, ateşkes sağlamak amacıyla ABD ve Avrupa'dan Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 14 adet balistik füze ve 250 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı...

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 14 adet balistik füze ve 250 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıları nedeniyle başkent Kiev'in farklı semtlerinde eğitim kurumu, apartmanlar ve AVM gibi sivil altyapıların hasar gördü. Saldırılar sonucu başkentte 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 14 adet balistik füze ve 250 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı...

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 14 adet balistik füze ve 250 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıları nedeniyle başkent Kiev'in farklı semtlerinde eğitim kurumu, apartmanlar ve AVM gibi sivil altyapıların hasar gördü. Saldırılar sonucu başkentte 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

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