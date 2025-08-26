Ukrayna: Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka'nın Ele Geçirildiği İddiası Doğru Değil

Genelkurmay'dan son durum açıklaması

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, resmi Telegram hesabından paylaştığı açıklamada Dnipropetrovsk bölgesindeki operasyonel duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun tüm çabalarına rağmen Ukrayna güçlerince kontrol edildiği vurgulandı.

Genelkurmay, Novogeorgiyevkada aktif çatışmaların devam ettiğini belirterek, askerlerimizin düşmana önemli kayıplar verdirdiğini ve her gün onlarca işgalciyi etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, "Bu yerleşim yerlerinin Ruslar tarafından işgal edildiğine dair bilgiler doğru değil." ifadesine yer verildi ve Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurduğu iddia edildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Dnipropetrovsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirmişti.