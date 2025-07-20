Ulaş Gölü'nde Flamingolar Yeniden Yuvalanıyor
Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölümlerine tanıklık ediyor. Ancak, göl uzun bir aradan sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.
İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan Ulaş Gölü, birçok kuş türünün yaşam alanı olmayı sürdürüyor. Göl, 1970'lerde yaşanan kuraklık sonucu tamamen kurumuştu. Ancak, Ulaş Belediyesi ve Devlet Su İşleri'nin müdahalesiyle, Tecer Irmağı Bununla birlikte, bu yıl balık ölümleri gölün su dengesi açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Öte yandan, Ulaş Gölü, yıllar sonra flamingolara tekrar ev sahipliği yapmaya başladı. Göldeki su birikintilerinde yiyecek arayan onlarca flamingo, göl çevresinde dikkat çekiyor. Ulaş Gölü'nde flamingoları görmek isteyen vatandaşlar, göl kenarına gelerek bu muhteşem kuşları izleme fırsatı buluyor. Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşanırken, göl uzun yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor. Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşanırken, göl uzun yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.
Bununla birlikte, bu yıl balık ölümleri gölün su dengesi açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Öte yandan, Ulaş Gölü, yıllar sonra flamingolara tekrar ev sahipliği yapmaya başladı. Göldeki su birikintilerinde yiyecek arayan onlarca flamingo, göl çevresinde dikkat çekiyor.
Ulaş Gölü'nde flamingoları görmek isteyen vatandaşlar, göl kenarına gelerek bu muhteşem kuşları izleme fırsatı buluyor.
Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşanırken, göl uzun yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.
Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşanırken, göl uzun yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.