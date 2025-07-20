Ulaş Gölü'nde Flamingolar Yeniden Yuvalanıyor

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölümlerine tanıklık ediyor. Ancak, göl uzun bir aradan sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.