DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.787.826,35 -0,7%

Ulaş Gölü'nde Flamingolar Yeniden Yuvalanıyor

Ulaş Gölü, kuraklık sonrası flamingolara ev sahipliği yaparken, balık ölümleri de yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 17:19
Ulaş Gölü'nde Flamingolar Yeniden Yuvalanıyor

Ulaş Gölü'nde Flamingolar Yeniden Yuvalanıyor

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölümlerine tanıklık ediyor. Ancak, göl uzun bir aradan sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan Ulaş Gölü, birçok kuş türünün yaşam alanı olmayı sürdürüyor. Göl, 1970'lerde yaşanan kuraklık sonucu tamamen kurumuştu. Ancak, Ulaş Belediyesi ve Devlet Su İşleri'nin müdahalesiyle, Tecer Irmağı

Bununla birlikte, bu yıl balık ölümleri gölün su dengesi açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Öte yandan, Ulaş Gölü, yıllar sonra flamingolara tekrar ev sahipliği yapmaya başladı. Göldeki su birikintilerinde yiyecek arayan onlarca flamingo, göl çevresinde dikkat çekiyor.

Ulaş Gölü'nde flamingoları görmek isteyen vatandaşlar, göl kenarına gelerek bu muhteşem kuşları izleme fırsatı buluyor.

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su...

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşanırken, göl uzun yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su...

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşanırken, göl uzun yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Devrilen Otomobildeki 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
2
Sakarya'nın Geyve İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
3
Gaziantep'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
4
Kıbrıs Barış Harekatı 51. Yılında Gaziler Samsun'da Buluştu
5
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
6
Amasya'da Kore Gazisi Zübeyir Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Devlet Kapısında Personel Alım Kararı: 2659 Yeni Kadro ve Fırsatlar

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı