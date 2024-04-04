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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük bayram tatili süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 21:04
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayram Tatilinde Önemli Karar: Ücretsiz Ulaşım

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu hizmet, vatandaşların seyahatlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yapmış olduğu açıklamada, "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." ifadelerine yer verdi.

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