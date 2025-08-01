Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ile 2,2 Milyar Lira Tasarruf Sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi'nin Finansal Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, otoyolun tamamlanması ile birlikte yıllık 2,2 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı. Bu tasarrufun 1,9 milyar lira'sının zamandan, 300 milyon lira'sının ise akaryakıttan kaynaklanacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu, The Ankara Otel'de düzenlenen bu törende, en önemli kara yolu ulaşım projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’ndaki çalışmaları da yakından takip ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, bu projenin, Türkiye’nin farklı bölgeleri arasında önemli bir erişim köprüsü görevi üstlenerek ülke ulaşım ağını güçlendireceğini ifade etti.

Projenin Detayları ve Katkıları

Geçtiğimiz hafta Antalya-Alanya Otoyolu’nun yapım çalışmalarının başladığını belirten Uraloğlu, bu yatırımın 4,1 milyar dolar değerinde olduğunu ve Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ile birlikte hayata geçirileceğini kaydetti. Projelerin, kamu-özel işbirliği modeliyle gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu yaklaşımın ülkeye döviz girişi sağladığını ve yatırımların hızla tamamlanmasını sağladığını açıkladı.

Mersin’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu otomobil yolunun Mersin’in ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’na entegre olarak yüksek standartlı bir ulaşım sunacağını belirtti.

Güvenli ve Kesintisiz Ulaşım

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, toplam 52 kilometre uzunluğunda olup, 6 şeritli ana gövde ve ek bağlantı yollarıyla kesintisiz bir trafik akışı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında inşa edilecek tünel ve köprülerin yanı sıra akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak olan otoyol, güvenli ve modern bir seyahat deneyimi sunacak.

Bakan Uraloğlu, yaz aylarında Mersin'e gelen yoğun turist akışının neden olduğu trafik sorunlarının bu proje ile ortadan kalkacağını ifade ederek, ulaşım sürelerini 18 dakika'ya indireceklerini söyledi. Böylelikle Mersin'e ulaşımın hem kolaylaştığı hem de konforlu hale geleceği belirtiliyor.

Uraloğlu, ayrıca, çevre dostu bir yaklaşım benimsediklerini ve bu projeyle birlikte karbon emisyonunu 17 bin ton azaltmayı da hedeflediklerini vurguladı.

Finansal Güvenceler ve Yatırımlar

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen da, projenin sadece Mersin için değil, tüm Akdeniz Bölgesi için stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, ulaşım kapasitesine önemli katkılar sunacağını belirtti. Gülşen, kredi temininin tamamlandığını ve projenin sağlam bir mali zemine kavuştuğunu duyurdu.

Bu projeye finansman sağlayan kuruluşlar arasında imzalar atıldıktan sonra tören sona erdi.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Finansal Kapanış Töreni, The Ankara Otel'de düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada) da katıldı.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Finansal Kapanış Töreni, The Ankara Otel'de düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada) da katıldı.